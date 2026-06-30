معرکۂ حق میں پاکستان کی عسکری، سفارتی برتری نمایاں، برطانوی فرم کی شواہد پر مبنی رپورٹ جاری

معرکہ حق میں پاکستان کو عسکری اور سفارتی برتری حاصل رہی

ویب ڈیسک June 30, 2026
facebook whatsup

برطانوی تحقیقی و اسٹریٹجک کمیونیکیشن ادارے پاکستان پلے بک نے معرکۂ حق سے متعلق اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہےکہ معرکہ حق میں پاکستان کو عسکری اور سفارتی برتری حاصل رہی۔

رپورٹ کے مطابق متعدد بھارتی جنگی طیارے، جن میں رافیل بھی شامل ہیں، تباہ ہوئے جبکہ امریکی اور فرانسیسی انٹیلیجنس حکام، بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور دفاعی اتاشی بھی بھارت کو ہونے والے نقصانات کا اعتراف کر چکے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمتِ عملی کے باعث بھارتی حملے اپنے اہداف حاصل نہ کر سکے، مضبوط فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے ڈرونز کو غیر مؤثر بنایا اور سیٹلائٹ شواہد کے مطابق پاکستان کے کسی جنگی طیارے کو نقصان نہیں پہنچا۔

تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق معرکۂ حق کے بعد پاکستان نے امریکہ سمیت مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات مزید مضبوط کیے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو اہم قرار دیا گیا ہے۔

رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے واضح عسکری برتری حاصل کی، جبکہ بھارت کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔

مزید کہا گیا ہے کہ معرکۂ حق کے بعد یورپی یونین سمیت مختلف عالمی اداروں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوئے، عالمی سطح پر اس کی سفارتی ساکھ میں اضافہ ہوا اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا۔

رپورٹ کے مطابق جدید جنگوں میں کامیابی صرف دفاعی اخراجات سے نہیں بلکہ مؤثر قیادت، پیشہ ورانہ مہارت اور مضبوط حکمتِ عملی سے حاصل ہوتی ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹا جاں بحق

Express News

کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافے کا امکان

Express News

راولپنڈی؛ 32 سالہ شخص کی خودسوزی کی کوشش، اہلیہ بھی جھلس کر زخمی

Express News

سانحہ گل پلازہ کا چالان پراسیکیوشن کے پاس جمع، ملزمان کے نام بھی سامنے آگئے

Express News

افغان حکومت دہشتگردوں کی سرپرستی کرکے بھارت اور اسرائیل کو خوش کررہی ہے، ترجمان صدر مملکت

Express News

قومی زرعی بائیوٹیکنالوجی پالیسی 2025، جدید زراعت اور کسانوں کی ترقی کیلیے اہم اقدام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو