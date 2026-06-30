افغان طالبان کے معاشی ترقی کے دعوے غلط ثابت

افغان طالبان کی ناقص پالیسیوں کے باعث افغانستان میں شہری معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مقامی اخبارہشت صبح نے افغان عوام کی حالت زار کو آشکار کیا کہ عام افغان شہری ایک وقت کا کھانا بھی نہیں خرید سکتے۔
کابل کے شہریوں کا کہنا ہے کہ طالبان رجیم کے بہترمعیشت کے دعوے لوگوں کی روزمرہ زندگی کی حقیقتوں سے مطابقت نہیں رکھتے طالبان نے خواتین کوپابندیوں میں جکڑ کر اور انہیں معاشی سرگرمیوں سےنکال کرافغان معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔
افغان مزدوروں کا کہنا ہے کہ طالبان کومعاشی ترقی کی بات کرنے سے پہلےعوام سے پوچھنا چاہیےکہ کیا وہ خوشحال ہیں؟ طالبان رجیم میں روزگار کےمواقع انتہائی محدود جبکہ بیرونی سرمایہ کاری کیلئے بھی ضروری سہولیات موجود نہیں۔