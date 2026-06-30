ایران میں مسلح حملہ، پاسدارانِ انقلاب کے دو اہلکار گھر میں فائرنگ سے ہلاک

حکام کا کہنا ہے کہ حملے کی تمام تفصیلات اور ذمہ دار عناصر کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے لائی جائے گی

ویب ڈیسک June 30, 2026
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ایران کے مغربی شہر پاوہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے پاسدارانِ انقلاب کے دو اہلکار ہلاک جبکہ دو دیگر زخمی ہوگئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے اس واقعے کو دہشت گردانہ اور بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ حملہ عراق کے کردستان ریجن سے متصل سرحدی علاقے میں واقع شہر پاوہ میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے پاسدارانِ انقلاب کے اہلکاروں کو ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا۔

سرکاری ٹیلی وژن کے مطابق حملے میں دو اہلکار موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے جبکہ دو دیگر زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ایرانی حکام نے فوری طور پر کسی گروہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار نہیں دیا، تاہم ماضی میں تہران اس نوعیت کے حملوں کا الزام سرحدی علاقوں میں سرگرم بعض کرد علیحدگی پسند تنظیموں پر عائد کرتا رہا ہے۔

ایران کا مؤقف رہا ہے کہ ان گروہوں کے بیرونی طاقتوں، خصوصاً امریکا اور اسرائیل، سے روابط ہیں، تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔

ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور حملہ آوروں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے سکیورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ حملے کی تمام تفصیلات اور ذمہ دار عناصر کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد سامنے لایا جائے گا۔

یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب ایران کے مغربی سرحدی علاقوں میں سکیورٹی خدشات اور مسلح کارروائیوں کے حوالے سے حساس صورتحال برقرار ہے۔
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