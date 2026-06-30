دوحہ میں امریکی سفارتی سرگرمیاں تیز، وٹکوف اور کشنر کی قطری ثالثوں سے اہم ملاقاتیں

دوحہ: امریکا کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور سابق سینئر مشیر جیرڈ کشنر نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطری ثالثوں اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، جہاں مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال اور مختلف علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔
قطر کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بتایا کہ امریکی وفد دوحہ میں قطری ثالثوں اور حکام کے ساتھ متعدد اہم علاقائی امور پر بات چیت کر رہا ہے۔ ان کے مطابق مذاکرات میں ایران سے متعلق پیش رفت بھی زیرِ غور آئے گی، جبکہ لبنان کی صورتحال پر بھی مشاورت کی جائے گی۔
ترجمان نے واضح کیا کہ امریکی وفد اس وقت ایرانی حکام کے ساتھ براہِ راست مذاکرات کے لیے دوحہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد قطری ثالثوں کے ساتھ مشاورت اور خطے کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے۔
ماجد الانصاری کے مطابق قطر بدستور خطے میں سفارتی رابطوں اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ مختلف فریقوں کے درمیان رابطوں کو برقرار رکھنے کے لیے بھی سرگرم ہے۔
یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکا نے خطے سے متعلق سفارتی کوششوں کو مزید تیز کرنے کے لیے ایک مذاکراتی ٹیم بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب ایران اور امریکا کے درمیان حالیہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مختلف سطحوں پر سفارتی سرگرمیاں جاری ہیں۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ہونے والی یہ ملاقاتیں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کم کرنے، لبنان کی صورتحال اور ایران سے متعلق سفارتی رابطوں کو آگے بڑھانے کے لیے اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہیں۔