شہید علی خامنہ ای کی تدفین: وزیراعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران روانہ ہوں گے

وزیراعظم شہباز شریف ایران سے ترکی جائیں گے اور 5 جولائی کو اسلام آباد واپس آئیں گے

ویب ڈیسک June 30, 2026
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فوٹو: فائل

وزیراعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی تدفین کے اجتماع میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران روانہ ہوں گے، جس کے بعد ترکی کا دورہ کریں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 3 جولائی کو ایران جائیں گے اور ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی تدفین کے اجتماع میں شرکت کریں گے۔

ایران میں وزیر اعظم اس موقع پر ایرانی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔

وزیراعظم شہباز شریف 4 جولائی کو ترکی کا دورہ کریں گے اور ترک قیادت سے ملاقات کریں گے، جہاں دو طرفہ امور اور علاقائی صورت حال پر بات چیت کی جائے گی۔

وزیراعظم شہباز شریف 5 جولائی کو واپس اسلام آباد آئیں گے۔
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