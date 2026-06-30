اہم ملک کا جی ٹی اے 6 پر پابندی برقرار رکھنے کا اعلان

رپورٹس کے مطابق ملک نے 2024 میں کاؤنٹر اسٹرائیک سمیت کئی ویڈیو گیمز پر پابندی عائد کی تھی

ویب ڈیسک June 30, 2026
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وسطی ایشیائی ملک تاجکستان نے مشہور ویڈیو گیم سیریز گرینڈ تھیفٹ آٹو (جی ٹی اے) پر عائد پابندی برقرار رکھتے ہوئے واضح کیا ہے کہ آئندہ آنے والا چھٹا ایڈیشن بھی ملک میں دستیاب نہیں ہوگا۔

حکام کا مؤقف ہے کہ جی ٹی اے سیریز میں تشدد، چوری، قتل اور مجرمانہ سرگرمیوں کو نمایاں کیا جاتا ہے اور چونکہ یہ گیم نوجوانوں میں مقبول ہے، اس لیے اس کے ان پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔

رپورٹس کے مطابق تاجکستان نے 2024 میں کاؤنٹر اسٹرائیک سمیت کئی ویڈیو گیمز پر پابندی عائد کی تھی۔

تاجکستان کی وزارت برائے داخلہ امور کے حکام کا کہنا تھا کہ ان گیمز کا مواد قومی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا اور جرائم کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے۔

فی الحال اس بات کے کوئی آثار نہیں کہ حکومت جی ٹی اے 6 کی متوقع 19 نومبر 2026 کی ریلیز سے قبل پابندی ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔

رپورٹ کے مطابق تاجکستان واحد ملک نہیں جہاں جی ٹی اے پر پابندی عائد ہے۔ تھائی لینڈ میں 2008 سے اس سیریز پر مکمل پابندی برقرار ہے جبکہ ملائشیا نے بھی پرتشدد ویڈیو گیمز پر مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔

اسی طرح جرمنی، آسٹریلیا اور بعض مشرقِ وسطیٰ کے ممالک میں بھی جرم، منشیات یا دیگر قابلِ اعتراض مواد پر مبنی گیمز پر مختلف نوعیت کی سنسرشپ یا ضوابط نافذ ہیں۔
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