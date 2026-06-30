مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سانحہ کاہنہ میں جاں بحق بچوں کے گھر پہنچ گئے

لاہور:
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مشیر وزیراعلیٰ ذیشان ملک اعلیٰ حکام کے ہمراہ سانحۂ کاہنہ میں جاں بحق ہونے والے معصوم بچوں کے اہلِ خانہ کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور وزیراعلیٰ کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔
گھر میں غم، آہوں اور سسکیوں سے بھرپور فضا کے دوران ذیشان ملک نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی ان کے دکھ میں شریک ہوئے اور انہیں صبر و حوصلہ رکھنے کی تلقین کی۔
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اس موقع پر ذیشان ملک نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز اس افسوسناک سانحے پر انتہائی رنجیدہ ہیں۔
حکومت پنجاب اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔
انہوں نے اہلِ خانہ کو یقین دلایا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
ذیشان ملک نے مرحوم بچوں کے لیے دعائے مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی، جبکہ سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر سطح پر ان کی معاونت جاری رکھے گی۔