مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب سانحہ کاہنہ میں جاں بحق بچوں کے گھر پہنچ گئے

حکومت پنجاب اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی، ذیشان ملک

ویب ڈیسک June 30, 2026
facebook whatsup
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مشیر وزیراعلیٰ ذیشان ملک اعلیٰ حکام کے ہمراہ سانحۂ کاہنہ میں جاں بحق ہونے والے معصوم بچوں کے اہلِ خانہ کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی اور وزیراعلیٰ کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔

گھر میں غم، آہوں اور سسکیوں سے بھرپور فضا کے دوران ذیشان ملک نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی ان کے دکھ میں شریک ہوئے اور انہیں صبر و حوصلہ رکھنے کی تلقین کی۔

https://img.express.pk/media/videos/WhatsApp%20Video%202026-07-01%20at%201-15-52%20AM.mp4

اس موقع پر ذیشان ملک نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز اس افسوسناک سانحے پر انتہائی رنجیدہ ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور: کاہنہ میں ٹیوشن پڑھنے کے دوران چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق

حکومت پنجاب اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔

انہوں نے اہلِ خانہ کو یقین دلایا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کرے گی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔

ذیشان ملک نے مرحوم بچوں کے لیے دعائے مغفرت اور اہلِ خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی، جبکہ سوگوار خاندانوں کو یقین دلایا کہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر سطح پر ان کی معاونت جاری رکھے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ٹیکس وصولی کیلئے ملک بھر میں بینکوں کے اوقات کار میں توسیع

Express News

وفاقی حکومت نے فنانس ایکٹ 2026-27 کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ میں دو ماہ کی تعطیلات؛ کن سے جج کب دستیاب ہوں گے؟

Express News

اسلام آباد: سندھ طاس معاہدے پر عالمی سیمینار جاری، اہم شخصیات کی شرکت

Express News

داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے ایک اور اہم تعمیراتی ہدف حاصل کر لیا

Express News

خیبر پختونخوا کے تمام تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو