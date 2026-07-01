فیفا ورلڈ کپ، ناروے نے آئیوری کوسٹ کا خواب 2-1 سے توڑ دیا

DALLAS:
ارلنگ ہالینڈ کے آخری لمحات میں کیے گئے فیصلہ کن گول کی بدولت ناروے نے آئیوری کوسٹ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-1 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔
میچ کے آغاز میں آئیوری کوسٹ نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور کئی خطرناک حملے کیے تاہم ناروے کے دفاع نے ہر کوشش ناکام بنا دی۔
پہلے ہاف کے 39 ویں منٹ میں مارٹن اوڈیگارڈ کے خوبصورت پاس پر انتونیو نوسا نے شاندار گول کرکے ناروے کو برتری دلائی۔
دوسرے ہاف میں آئیوری کوسٹ نے بھرپور واپسی کی۔ متبادل کھلاڑی اماد دیالو نے 60 ویں منٹ کے بعد میدان میں آتے ہی کھیل کا رخ بدل دیا اور نیکولس پیپے کے ساتھ خوبصورت ون ٹو کھیلنے کے بعد زبردست گول کرکے مقابلہ 1-1 سے برابر کر دیا۔
میچ جب اضافی وقت کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا تھا تو 86 ویں منٹ میں آسکر باب کے پاس پر پیٹرک برگ نے گیند ارلنگ ہالینڈ کے سامنے رکھی جس پر مانچسٹر سٹی کے اسٹار اسٹرائیکر نے خالی جال میں گیند پہنچا کر ناروے کو قیمتی برتری دلا دی۔
اختتامی لمحات میں آئیوری کوسٹ کو فری کک پر برابر کرنے کا موقع ملا لیکن ناروے کے گول کیپر اوریان نیلینڈ نے شاندار بچاؤ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی فتح یقینی بنا دی۔
اس فتح کے ساتھ ناروے نے ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی جبکہ ارلنگ ہالینڈ نے رواں ٹورنامنٹ میں اپنا پانچواں گول اسکور کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی ٹیم کے لیے نجات دہندہ کا کردار ادا کیا۔
اب پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا سخت امتحان برازیل کے خلاف ہوگا جس کا شائقین بےصبری سے انتظار کر رہے ہیں۔