بھارتی نیوز چینلز ہیک ہونے کا دعویٰ، نشریات کے دوران پاکستانی قومی ترانہ چلنے لگا

بھارتی چینلز یا حکام کی جانب سے بھی اس بارے میں کوئی باضابطہ اور تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا

ویب ڈیسک July 01, 2026
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نئی دہلی: بھارتی میڈیا سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نامعلوم ہیکرز نے بھارت کے بعض نیوز چینلز کی نشریات کو نشانہ بنایا، جس کے باعث لائیو براڈکاسٹ کے دوران غیر متوقع مواد نشر ہوا ہے۔

رپورٹس کے مطابق مبینہ طور پر ٹی وی نائن تیلگو اور فریڈم ٹی وی کنڑ کی نشریات سائبر حملے سے متاثر ہوئیں۔

دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی صدر کی تقریر کے دوران ٹی وی نائن تیلگو کی نشریات میں مداخلت ہوئی اور کچھ دیر کے لیے پاکستان کا قومی ترانہ نشر کیا گیا۔

تاحال اس واقعے کی آزاد ذرائع سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ متعلقہ بھارتی چینلز یا حکام کی جانب سے بھی اس بارے میں کوئی باضابطہ اور تفصیلی بیان جاری نہیں کیا گیا۔

سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اگر کسی ٹی وی چینل کی نشریات میں بیرونی مداخلت ثابت ہوتی ہے تو اس کی مکمل تکنیکی تحقیقات کی جاتی ہیں تاکہ حملے کی نوعیت، ذمہ دار عناصر اور ممکنہ سیکیورٹی خامیوں کا تعین کیا جا سکے۔

ادھر سوشل میڈیا پر اس مبینہ واقعے کی ویڈیوز اور مختلف دعوے تیزی سے گردش کر رہے ہیں، تاہم ان کی صداقت کی باضابطہ تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ حکام کی جانب سے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی واقعے کی اصل نوعیت واضح ہو سکے گی۔
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