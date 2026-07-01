بھارتی ریاست گجرات میں مزید مساجد اورمزارات مسمار،مودی حکومت مسلمان مخالف ایجنڈے پرقائم

بی جے پی حکومت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا بدترین استحصال جاری ہے۔مودی حکومت کی سرپرستی میں اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی پامالی،ان پر بہیمانہ تشدد اورعبادت گاہوں کی مسماری معمول بن چکی ہے۔
بھارتی ریاست گجرات میں مزید مساجد اورمزارات مسمار کر دئے گئے۔ہندوستان گزٹ کے مطابق بھارتی ریاست گجرات کے ضلع کچھ میں چند روز کے دوران3 مساجد اور متعدد مزارات مسمارکردیئے گئے۔
مقامی رہائشیوں اورکمیونٹی کے مطابق کارروائی سے قبل کوئی پیشگی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔مساجد ومزارات کی مسماری پروضاحت کے طلب گارمسلمانوں کوسنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں جبکہ مسماری کی کارروائی کے خلاف احتجاج کرنے والے25 نوجوانوں کو گرفتارکرکے جیل منتقل کردیا گیا۔
ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیلئے بی جے پی حکومتی مشینری کواستعمال کررہی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوتوا ایجنڈے پرکاربند مودی حکومت اقلیتوں کی شناخت، تاریخ اورعبادت گاہوں پرحملے کر کےبھارت سے ان کا وجود ختم کرنے کے درپے ہے۔