کراچی:
عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کے باعث مقامی مارکیٹ میں بھی نرخ گر گئے۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 52 ڈالر کی کمی سے 3ہزار 972ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے سبب فی تولہ سونے کی قیمت بھی 5200 روپے کی کمی سے 4لاکھ 19ہزار 636روپے اور فی دس گرام سونے کی قیمت 4458روپے گھٹ کر 3لاکھ 59ہزار 770روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح، فی تولہ چاندی کی قیمت 107 روپے کی کمی سے 6ہزار 242 روپے اور فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 92روپے کی کمی سے 5ہزار 351روپے کی سطح پر آگئی۔