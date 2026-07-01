خیبرپختونخوا میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق، مدرسے کی 20 سے زائد طالبات زخمی

زخہ خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جاں بحق جبکہ ایک ہی خاندان کے تین افراد زخمی ہو گئے

ویب ڈیسک July 01, 2026
facebook whatsup

خیبرپختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں مدرسے پر آسمانی بجلی گرنے سے 20 سے زائد طالبات زخمی ہوگئیں جب کہ ضلع خیبر کی تحصیل لنڈیکوتل کے علاقے بازار زخہ خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جاں بحق جبکہ ایک ہی خاندان کے تین افراد زخمی ہو گئے۔

رپورٹ کے مطابق خیبرپختونخوا کے ضلع لوئر دیر میں خواتین کے مدرسے پر  آسمانی بجلی گرنے سے  20 سے زائد طالبات زخمی ہوگئیں، مدرسے میں 250 کے قریب طالبات موجود تھیں، زخمی طالبات کو طبی امداد کیلئے واڑی اسپتال منتقل کردیا گیا۔

دوسری جانب ضلع خیبر کی تحصیل لنڈیکوتل کے علاقے بازار زخہ خیل میں آسمانی بجلی گرنے سے دو بچے جاں بحق جبکہ ایک ہی خاندان کے تین افراد زخمی ہو گئے۔

پولیس کے مطابق آسمانی بجلی زالیب گل نامی شخص کے مکان پر گری، جس کے نتیجے میں گھر کو بھی نقصان پہنچا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔

مقامی افراد نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کیں اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

پولیس اور متعلقہ ادارے واقعے کی مزید تفصیلات اور نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ متاثرہ خاندان سے اظہارِ تعزیت بھی کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی؛ جائیداد کے تنازع پر بیٹے نے دوست کے ساتھ مل کر باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا

Express News

ناران؛ دریائے کنہار میں ٹک ٹاک بنانے کا شوق سیاحوں کو مہنگا پڑ گیا، ویڈیو وائرل

Express News

چترال لوئر میں شدید بارش، ندی نالوں میں طغیانی، متعدد علاقوں میں نقصان

Express News

حکومت قابلِ تجدید توانائی، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کا خیرمقدم کرتی ہے، وزیر تجارت

Express News

مون سون ہوائیں ملک میں داخل، کراچی میں بھی بارش کی پیشگوئی

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی سے پشاور پریس کلب کے وفد کی ملاقات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو