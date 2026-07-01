لاہور میں 112 چالان والی موٹر سائیکل پکڑی گئی

بائیک پر دو لاکھ 7 ہزار 800 کے چالان ہیں، شہری نے 55 بار ہیلمٹ کی، 20 بار سگنل کی، 28 بار لین لائن کی خلاف ورزی کی

اسٹاف رپورٹر July 01, 2026
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لاہور:

لاہور میں 112 چالان والی موٹر سائیکل پکڑی گئی جس پر دو لاکھ 7 ہزار 800 روپے کے چالان موجود ہیں۔

پنجاب ٹریفک پولیس کے مطابق لاہور وحدت روڈ پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بائیک پکڑی گئی ہے، موٹرسائیکل کا ریکارڈ چیک کرنے پر اس بائیک کے 112 ای چالان سامنے آگئے۔

موٹر سائیکل کے ذمہ مجموعی طور پر 02 لاکھ 07 ہزار 800 روپے کے جرمانے واجب الادا ہیں جس پر ٹریفک پولیس نے موٹرسائیکل کو تھانہ وحدت روڈ پر بند کردیا، موٹرسائیکل مالک نے 55 بار بغیر ہیلمٹ بائیک چلائی، 20 بار سگنل توڑے، 28 بار لین لائن اور 8 مرتبہ اوورسپیڈنگ کی خلاف ورزی کی۔

سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی نے کہا کہ ای چالانز کی ادائیگی نہ کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، شہری بھاری جرمانوں سے بچنے کے لیے ٹریفک قوانین کی پاس داری کریں، ای چالان نادہندگان پولیس سروسز سے استفادہ حاصل نہیں کرسکیں گے۔
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