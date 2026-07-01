آئی سی سی ٹی 20 رینکنگ: پاکستانی اسپنر ابرار احمد دنیا کے دوسرے بہترین بولر بن گئے

ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ رینکنگ میں پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان 848 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں

ویب ڈیسک July 01, 2026
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آئی سی سی کی تازہ ترین ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پاکستان کے لیگ اسپنر ابرار احمد ایک درجہ ترقی پا کر دنیا کے دوسرے بہترین بولر بن گئے۔

بدھ کو جاری ہونے والی رینکنگ کے مطابق ابرار احمد نے بھارت کے ورون چکرورتی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 736 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کر لی جبکہ افغانستان کے راشد خان 753 پوائنٹس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں۔

پاکستان کے دیگر بولرز میں محمد نواز 12ویں، سلمان مرزا 20ویں اور شاہین شاہ آفریدی 602 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ 30ویں نمبر پر برقرار ہیں۔

ٹی ٹوئنٹی بیٹنگ رینکنگ میں پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان 848 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں اور وہ پاکستان کے سب سے زیادہ درجہ بندی رکھنے والے بیٹر ہیں۔

بھارت کے ایشان کشن دوبارہ پہلے نمبر پر آ گئے ہیں جبکہ ان کے ہم وطن ابھیشیک شرما ایک درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں۔

پاکستان کے دیگر بلے بازوں میں صائم ایوب 40ویں، بابر اعظم 42ویں اور ٹی ٹوئنٹی کپتان سلمان علی آغا 44ویں نمبر پر ہیں۔

ٹی ٹوئنٹی آل راؤنڈرز کی رینکنگ میں صائم ایوب تیسرے نمبر پر برقرار ہیں جبکہ زمبابوے کے سکندر رضا پہلے اور بھارت کے ہاردک پانڈیا دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔

ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں محمد رضوان ایک درجہ ترقی کے بعد 18ویں اور بابر اعظم 19ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ سعود شکیل 23ویں نمبر پر برقرار ہیں، جبکہ سلمان علی آغا دو درجے تنزلی کے بعد 28ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔

ٹیسٹ بولرز میں نعمان علی پاکستان کے سب سے زیادہ درجہ بندی رکھنے والے بولر ہیں اور وہ ساتویں نمبر پر برقرار ہیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور محمد عباس دو، دو درجے ترقی کے بعد بالترتیب 25ویں اور 26ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔

 
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