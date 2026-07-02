سابقہ اہلیہ کے سنگین الزامات پر ٹک ٹاکر علی حیدرآبادی کا بیان سامنے آگیا

علی حیدرآبادی نے اقرار کیا کہ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے گھر میں ہی رہ رہے تھے

ویب ڈیسک July 02, 2026
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ٹک ٹاکر علی حیدرآبادی کی جانب سے زینب علی کو طلاق دینے کے بعد سابق اہلیہ کی جانب سے سنگین الزامات پر مشتتمل ایک ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس پر بالآخر علی نے جواب دے دیا ہے۔

زینب علی نے ٹک ٹاکر پر الزام عائد کیا تھا کہ انھوں نے شادی کے تین سال شدید ذہنی اذیت اور تشدد سہتے ہوئے گزارے۔ انھوں نے علی پر بے وفائی کے الزامات بھی عائد کیے، اور بتایا کہ علی پہلے بھی کئی شادیاں کرکے طلاق دے چکے ہیں۔ وہ ان کے ہی گھر میں رہتے تھے اور انھوں نے علی پر بہت خرچہ کیا۔

زینب علی کا کہنا تھا کہ علی ویوز کی خاطر لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے۔ چھوٹی بچیوں کو پھنساتا ہے۔ سابقہ اہلیہ نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ علی نے کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسہ دے کر پیسے مانگے ہیں۔ انھوں نے تشدد سے اپنی انگلی ٹوٹنے کا بھی تذکرہ کیا تھا۔

زینب علی کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے کے بعد علی کا ویڈیو بیان بھی سامنے آگیا ہے۔ ٹک ٹاکر نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ میری پہلی اور آخری ویڈیو ہے، میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ فیملی کا میٹر ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے خلاف ویڈیوز بنائی جارہی ہیں۔ زینب نے الزام لگایا کہ علی نے میری انگلی توڑ دی ہے، مجھ پر تشدد کیا ہے وغیرہ۔ وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی طلاق والی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اُس کو نہیں مارا وہاں پر۔ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ کل کو یہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی ویڈیو لگائے گی اور مجھے بلیک میل کرے گی۔‘‘

https://www.instagram.com/reel/DaQNTTHMvEG/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

علی حیدرآبادی نے مزید کہا کہ ’’میں نے قرآن پاک اٹھایا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو نہیں مارا۔ یہ لوگ مجھے پکڑ رہے تھے کہ میں ویڈیو بنارہا ہوں اور میرا موبائل چھیننا چاہ رہے تھے۔ انھوں نے پہلے ہی تیاری کرلی تھی کہ علی کو نکال دینا ہے یہاں سے۔ جی میں بالکل ان کے گھر میں رہتا تھا، لیکن میں نے رینٹ پر گھر لیا ہوا تھا، پانچ مرلہ گیا، لیکن یہ نہیں رہی، فلیٹ لیا لیکن یہ وہاں بھی نہیں رہی۔ میں اسے حیدرآباد لے کر جانا چاہتا تھا لیکن یہ نہیں گئی۔ میں اس کے کہنے پر چلتا رہا، تین سال میں اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں۔ اب مجھ پر الزام لگایا جارہا ہے کہ میں اس کو دھمکیاں دے رہا ہوں۔ میں قرآن اٹھا رہا ہوں کہ میں نے اسے کوئی دھمکی نہیں دی، کوئی انگلی نہیں توڑی، اور یہ فیملی میٹر ہے، میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے خود ویڈیوز لگائی ہیں۔‘‘

علی حیدرآبادی کی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین تنقید کررہے ہیں کہ ’’تم خود کون سا دودھ کے دھلے ہو‘‘ اور کئی صارفین نے یہاں تک کہا کہ ’’اللہ سے ڈرو، قرآن کو بیچ میں کیوں لارہے ہو؟‘‘۔
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