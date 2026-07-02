متنازع یوٹیوبر رجب بٹ اور اداکارہ دُرفشاں سلیم سے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی شادی کی افواہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایک جعلی پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ دونوں کافی عرصے سے خفیہ طور پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد شادی کرنے والے ہیں، تاہم یہ خبر سامنے آتے ہی دونوں شخصیات نے اس کی سختی سے تردید کر دی۔
رجب بٹ، ماضی میں بھی اپنی ذاتی زندگی، ناکام شادی اور مختلف سوشل میڈیا شخصیات کے ساتھ مبینہ تعلقات کے باعث خبروں کی زینت بنتے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں ان کے بارے میں دُرفشاں سلیم کے ساتھ شادی کی افواہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی، جس نے مداحوں کو حیران کر دیا۔
افواہ پھیلنے کے بعد رجب بٹ نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے اس خبر کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانا افسوسناک رجحان بنتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اور دُرفشاں سلیم کے حوالے سے پھیلائی جانے والی باتوں میں کوئی صداقت نہیں اور ایسی من گھڑت خبروں سے گریز کیا جانا چاہیے۔
دوسری جانب اداکارہ دُرفشاں سلیم نے براہِ راست بیان دینے کے بجائے اپنے میک اپ آرٹسٹ نشوہ انجم کے ذریعے اس افواہ پر ردعمل دیا۔ نشوہ انجم نے طنزیہ انداز میں لکھا کہ کاش یہ خبر دیکھنے یا سننے سے پہلے ہی ان کی بینائی چلی جاتی، جبکہ انہوں نے واضح کیا کہ دُرفشاں کا رجب بٹ سے شادی کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے بھی شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ متعدد افراد نے کہا کہ معروف شخصیات کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی اور بے بنیاد خبریں پھیلانا نہ صرف غیر ذمے دارانہ عمل ہے بلکہ اس سے ان کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ کئی صارفین نے ان صفحات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو تصدیق کے بغیر ایسی افواہیں شیئر کرتے ہیں۔
دُرفشاں سلیم کے مداحوں نے بھی اس خبر پر سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ بعض صارفین نے لکھا کہ کسی بھی شخصیت کا نام بلاوجہ متنازع انداز میں جوڑنا قابلِ مذمت ہے، جبکہ ایک مداح نے تبصرہ کیا کہ وہ خود مشہور شخصیت نہیں، لیکن اگر ان کا نام بھی رجب بٹ کے ساتھ اس انداز میں جوڑا جائے تو انہیں بھی ناگواری محسوس ہوگی۔ مجموعی طور پر سوشل میڈیا پر جعلی خبر پھیلانے والوں کے خلاف سخت ردعمل دیکھنے میں آیا اور صارفین نے ذمے دارانہ رپورٹنگ پر زور دیا۔