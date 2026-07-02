کراچی، صنعتی ایریا میں شاہین فورس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک

کامیاب کارروائی پر وزیر داخلہ سندھ اور ڈی آئی جی ویسٹ نے ٹیم کو مبارکباد دی

اسٹاف رپورٹر July 02, 2026
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کراچی:

نیو کراچی صنعتی ایریا میں شاہین فورس کے جوانوں نے کھتری اسپتال سیکٹر فائیو ڈی میں مبینہ مقابلے کے دوران 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا۔ 

ترجمان ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے مطابق مارے جانے والے ڈاکوؤں کی فوری طو پر شناخت نہیں ہو سکی تاہم پولیس نے جائے وقوعہ شواہد حاصل کرنے کے بعد ڈاکوؤں کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا۔

پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے قبضے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے جبکہ پولیس مارے جانے والے ڈاکوؤں کی شناخت کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہے۔ 

وزیر داخلہ سندھ ضیاالحسن لنجار اور کراچی پولیس چیف آزاد خان نے شاہین فورس کی کامیاب کارروائی پر ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ اور ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ڈاکٹر عمران خان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے پولیس پارٹی کو شاباش دی ہے ۔
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