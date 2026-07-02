اسٹاک ایکسچینج میں نوجوان سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

رواں مالی سال اگست سے مئی تک 1 لاکھ 80 ہزار 148 نئے ریٹیل سرمایہ کار پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوئے ہیں

ویب ڈیسک July 02, 2026
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پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نوجوان سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں نمایاں اضافہ سامنے آ رہا ہے۔

پاکستان میں معاشی استحکام اور اسٹاک مارکیٹ میں بہتری کے باعث نوجوان سرمایہ کاروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اگست سے مئی تک 1 لاکھ 80 ہزار 148 نئے ریٹیل سرمایہ کار پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوئے ہیں۔

عرب نیوز کے مطابق 18 سے 30 سال کے نوجوان سرمایہ کار نئے رجسٹریشنز کا 41 فیصد رہے، جن کی تعداد 74 ہزار 629 ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ماہانہ اوسطاً 15 ہزار نئے اکاؤنٹس کا اضافہ ہو رہا ہے، جن میں تقریباً 40 فیصد نوجوان سرمایہ کار شامل ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ڈالر کی بنیاد پر 66 فیصد سالانہ منافع دیا، جو خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ حکومت کی معاشی اصلاحات اور آئی ایم ایف پروگرام کے باعث میکرو اکنامک استحکام نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کو مضبوط بنایا ہے۔

اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی سرمایہ کاری، نوجوانوں کی بھرپور شرکت اور مضبوط معاشی اشاریے پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے روشن مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں۔

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