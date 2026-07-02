’ہیرو آف بریشا‘: اٹلی میں بچوں کو حملہ آور سے بچانے والے پاکستانی شہری کو یادگاری شیلڈ سے نوازا گیا

اٹلی کے بریشا شہر کی میئر لورا کاسٹیلیتی نے پارک میں بچوں کو حملہ آور سے بچانے والے پاکستانی نوید اسلم آج ایکسپریس نیوز کے مارننگ شو کے مہمان بنے اور اپنے ساتھ آئے واقعہ کی روداد سنائی۔
یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اٹلی کے بریشا شہر کی میئر لورا کاسٹیلیتی نے پارک میں بچوں کو حملہ آور سے بچانے والے پاکستانی نوید اسلم کے اعزاز میں تقریب منعقد کی اور ان کی جرات اور شہری ذمہ داری کے اعتراف میں یادگاری شیلڈ سے نوازا۔
برطانوی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 26 جون کو منعقد ہونے والی اس تقریب میں میئر لورا کاسٹیلیتی نے کہا کہ نوید اسلم ’ہیرو آف بریشا‘ ہیں۔
میئر کاسٹیلیتی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ’میں نوید اسلم کی بہادری، جرات اور انسان دوستی پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔‘ ان کا کہنا تھا کہ نوید اسلم نے ثابت کیا کہ ’اطالوی کمیونٹی بیدار اور انسان دوست ہے جو ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے۔‘
جب میئر کاسٹیلیتی اور نوید اسلم ہال میں ایک ساتھ داخل ہوئے تو شرکا نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اس تقریب میں کونسلرز، وکلا، صحافیوں، تاجروں اور پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ نوید اسلم کے خاندان کو بھی دعوت دی گئی تھی۔
یاد رہے کہ کچھ روز قبل اٹلی کے شہر بریشا کے البیرینی پارک میں پاکستان کے شہر گجرات سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شہری نوید اسلم نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں پر حملہ کرنے والے شخص کو قابو میں کر لیا تھا۔
اٹلی کے شہر بریشا میں واقع البیرینی پارک میں موجود افراد، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی تھی، خوفزدہ تھے کیونکہ گذشتہ کئی منٹوں سے ایک شخص پارک میں موجود دوسرے شخص کو اس انداز میں دبوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ ہِل جُل نہیں پا رہا تھا۔
زمین پر موجود وہ شخص جس پر بزور طاقت قابو پایا جا چکا تھا، اُس کی شناخت بعد ازاں 29 سالہ نائجیرین شہری کے طور پر ہوئی جو اٹلی میں قانونی طور پر مقیم تھا جبکہ نائجیرین شہری پر قابو پانے والا شخص پاکستان کے شہر گجرات سے تعلق رکھنے والے نوید اسلم تھے۔
اٹلی کے خبررساں ادارے ’نیشنل ایسوسی ایٹڈ پریس ایجنسی‘ کے مطابق یہ نائجیرین شہری پارک میں کھیل کود میں مصروف دو بچوں پر حملہ کر چکا تھا اور اس حملے کے دوران اُس نے بچوں کی گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ ایک بچہ اس شخص کی گرفت سے بچنے میں کامیاب ہوا تو اس شخص نے قریب ہی سائیکل چلاتے دوسرے بچے کو گردن سے سختی سے دبوچ لیا۔
اٹلی کے ذرائع ابلاغ میں نوید اسلم کی بہادری کی کافی کوریج ہوئی اور متعدد چینلز نے ان کے انٹرویو نشر کیے ہیں۔
اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے نوید اسلم بتاتے ہیں کہ اٹلی میں معمول سے زیادہ گرمی پڑ رہی تھی اور دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی شام کے وقت اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ پارک میں موجود تھے۔
’میں اور میری اہلیہ ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جبکہ ہمارے بچے سائیکل چلا رہے تھے اور جھولے جھول رہے تھے۔ اتنے میں پارک کی ایک جانب سے شور کی آواز آئی تو دیکھا کہ ایک شخص نے سائیکل پر موجود ایک بچے کو گردن سے پکڑ کر اٹھا رکھا تھا۔‘
نوید کے مطابق اس حملے کے دوران بچے نے سائیکل کا ہینڈل نہیں چھوڑا مگر وہ شخص لگاتار بچے کی گردن کو مروڑتا رہا۔ اتنے میں بچے کی والدہ دوڑتی ہوئی آئیں تو تھوڑی دھینگا مشتی کے بعد اُس شخص نے بچے کو چھوڑ دیا۔
’اس کے بعد وہ شخص چلنے لگا اور خود کلامی کرتا جا رہا تھا۔ پھر وہ اچانک زمین پر بیٹھا اور وہاں زور زور سے مکے مارنا شروع کر دیے جس سے اُس کے اپنے ہاتھ بھی زخمی ہوئے۔‘
نوید کے مطابق پھر یہ شخص اٹھا اور اس نے قریب ہی سائیکل پر موجود دوسرے بچے پر حملہ کر دیا، اسے بھی گردن سے پکڑ کر اس کو موڑنا شروع کر دیا۔
انھوں نے کہا کہ صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی تھی جبکہ پارک میں موجود بچے چیخ رہے تھے، بہت سی مائیں اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔
نوید کہتے ہیں کہ اس شخص کو روکنے کے لیے جب انھوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تو اُن کی اہلیہ نے انھیں روکا اور کہا کہ ’اُس کے پاس اسلحہ ہو سکتا ہے، آپ کو پیس میکر بھی لگا ہوا ہے، کوئی نقصان ہو جائے گا۔‘
نوید بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنی اہلیہ کو فوری طور پر پولیس ہیلپ لائن کال کرنے کو کہا اور آگے بڑھ کر اس شخص کو دبوچ لیا۔
’بچے کو چھوڑ کر اب وہ شخص مجھ سے ہر صورت جان چھڑانا چاہتا تھا مگر اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی ٹانگوں میں دبوچ لیا تھا مگر اگلے کئی منٹوں تک جاری رہنے والی دھینگا مشتی کے نتیجے میں مجھے سینے پر اس جگہ شدید درد شروع ہو گیا جہاں پیس میکر لگا ہوا تھا۔‘
’میں انتظار کر رہا تھا کہ کسی طرح پولیس موقع پر پہنچے۔ اس دوران میرے گھٹنے، بازو اور کہنیاں زخمی ہو چکی تھیں مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ کافی دیر بعد پولیس کی گاڑی وہاں پہنچی تو اس شخص نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ بھی مزاحمت کی مگر بلآخر وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔‘
’جرنل ڈی بریشا‘ کے مطابق شہر کی پولیس پہلے سے اس نائجرین شہری کو منشیات سے متعلق کیسز کے سلسلے میں جانتی تھی۔
اس واقعے کے بعد بریشا کی میئر لورا کاسٹیلیتی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ’البیرینی پارک میں جو کچھ ہوا وہ نہایت سنگین واقعہ ہے، جس سے ہماری کمیونٹی کو گہرا صدمہ پہنچا۔ اس معاملے میں ملوث شخص کا (اٹلی کا) رہائشی پرمٹ منسوخ کرنے اور اسے ملک بدر کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔‘
تاہم ملزم کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر ردعمل دیتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی کی ریجنل کونسلر میریام کومینیلی نے کہا تھا کہ ’تارکین وطن کو موردِ الزام ٹھہرانے کے بجائے ذہنی صحت پر سرمایہ کاری کریں۔ ہم ہر سکیورٹی کے مسئلے کا ذمہ دار تارکین وطن کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس معاملے میں، حملہ آور اور بچے کو بچانے والا دونوں ہی غیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے ہولناک واقعات کے بعد ہمیں ذہنی صحت کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔
نوید اسلم سنہ 2018 سے اٹلی میں مستقل ویزے پر مقیم ہیں۔ وہ چار بچوں کے والد ہیں اور ان کی اہلیہ پاکستانی نژاد اٹلی کی شہری ہیں۔
وہ بتاتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد متاثرہ بچے اور انھیں مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی معمولی چوٹوں کا علاج ہوا۔
نوید اسلم کہتے ہیں کہ انھیں چند ماہ قبل ہی احتیاطی طور پر پیس میکر لگایا گیا تھا۔
وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز وہ ڈاک کی ترسیل کے کام پر تھے جب راستے میں ایک جگہ ٹریفک حادثے کی وجہ سے سڑک بند تھی۔ ’اِسی دوران میں اچانک بے ہوش ہو گیا۔‘
ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک کھل گئی مگر ان کی گاڑی وہیں کھڑی رہی۔
ان کے مطابق بہت دیر بعد ایک البانوی شخص نے جب غیر معمولی انداز میں کھڑی گاڑی دیکھی تو وہ صورتحال جاننے کے لیے قریب آیا۔
’اس نے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کی اور ناکام ہو کر ایمبولینس کو فون کر دیا۔ اس دوران وہ شخص امدادی کارکنوں کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مجھے طبی مدد فراہم کرتا رہا۔‘
نوید بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سات دن ہسپتال میں زیر علاج رہے۔
’تمام ٹیسٹ ہوئے مگر بے ہوشی کی وجہ سامنے نہ آ سکی مگر پھر ڈاکٹروں نے احتیاطی طور پر پیس میکر لگانے کا مشورہ دیا۔‘
وہ کہتے ہیں کہ ’میرے ساتھ بھی کسی نے اچھائی کی تھی، اس لیے مجھے بھی اچھائی کرنی تھی اور بچے کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کا فیصلہ میں نے اسی لیے کیا۔‘
وہ کہتے ہیں ان کے لیے بڑا اعزاز وہ نہیں جو سرکاری ہے بلکہ جب پولیس حملہ آور کو پکڑ چکی تو وہاں موجود افراد نے ان کے لیے تالیاں بجائیں، جو سب سے بڑی بات تھی۔
https://www.youtube.com/watch?v=01U-YPP-gck