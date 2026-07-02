بھارتی پنجاب کے معروف گلوکار، اداکار اور عالمی شہرت یافتہ فنکار دلجیت دوسانجھ نے ایک بار پھر پاکستان، خصوصاً لاہور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دل سے لاہور آنا چاہتے ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان موجودہ سیاسی صورتحال ان کی اس خواہش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
سوشل میڈیا پر مداحوں کے ساتھ لائیو سیشن کے دوران ایک پاکستانی مداح نے دلجیت دوسانجھ کو لاہور آنے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے نہایت کھلے دل سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واقعی لاہور کی سیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود سیاسی حالات سب کے سامنے ہیں، اسی لیے اس خواہش کو عملی جامہ پہنانا ان کے لیے آسان نہیں۔
دلجیت دوسانجھ نے مزید کہا کہ اگر وہ لاہور کا سفر کرتے ہیں تو انہیں بھارت کی جانب سے مختلف ممالک کے سفر کے حوالے سے پابندیوں یا دیگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے باعث ان کے لیے مستقبل میں بین الاقوامی سفر متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ ان کے مطابق یہی وجہ ہے کہ خواہش کے باوجود وہ اس وقت لاہور نہیں آ سکتے۔
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یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ دلجیت دوسانجھ پاکستان میں بھی بے حد مقبول ہیں اور ان کے لاکھوں مداح موجود ہیں۔ اس سے قبل پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ ایک مشترکہ پروجیکٹ میں کام کرنے پر انہیں بھارت میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، تاہم انہوں نے اس دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے فیصلے پر قائم رہنے کو ترجیح دی۔ حالیہ دنوں ایک بین الاقوامی کنسرٹ کے دوران بھی انہوں نے پاکستانی مداحوں کی جانب سے پیش کیا گیا تحفہ محبت سے قبول کرکے سب کی توجہ حاصل کی تھی۔
دلجیت دوسانجھ کے تازہ بیان نے سوشل میڈیا پر بھی خاصی توجہ حاصل کر لی ہے۔ پاکستان اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے صارفین نے ان کے خیالات پر مثبت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کی مجبوری کو سمجھتے ہیں۔ متعدد مداحوں نے انہیں ایک مخلص اور محبت بانٹنے والا فنکار قرار دیا، جبکہ پاکستانی مداحوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، دلجیت دوسانجھ کے لیے ان کی محبت اور احترام ہمیشہ برقرار رہے گا۔