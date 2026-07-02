چار سدہ میں غیرت کے نام پر 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل

پولیس نے ملزمان کو گرفتار کرلیا، تینوں کو تعلقات کے الزام میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا

نمائندہ ایکسپریس July 02, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

خیبرپختونخوا کے ضلع چارسدہ میں غیرت کے نام پر دو خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ضلع چارسدہ کی تحصیل مٹہ کے علاقے مغل خیل میں غیرت کے نام پر تین افراد قتل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مبینہ ناجائز تعلقات کے شک پر دو خواتین اور ایک مرد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔

واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ تینوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا جبکہ 2 ملزمان فرار ہوگئے تھے۔

پولیس نے نے لاشوں کو تحویل میں لے کر واقعے کی تفتیش شروع کر دی جبکہ چھاپہ مار کارروائیوں میں 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

لاہور اور مانچسٹر کے مابین پی آئی اے کی براہ راست پروازوں کا آغاز

Express News

کراچی میں بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے نئی پیشگوئی کر دی

Express News

بھارتی چینل سن ٹی وی نیٹ ورک بھی ہیک، اسکرین پر پاکستانی پرچم کا بینر چلا دیا گیا

Express News

سانحہ کاہنہ کی رپورٹ وزیراعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی گئی، حادثہ کیسے پیش آیا؟

Express News

پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریکارڈ ٹیکس وصولی، 367 ارب روپے سے زائد محصولات جمع

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ کا اسمگلنگ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1.163 ارب روپے مالیت کا سامان ضبط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو