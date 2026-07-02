بے روزگاری اور بیماری سے تنگ 4 بچوں کے باپ نے خودکشی کرلی

متوفی کا آبائی تعلق اندرون سندھ میر پور خاص سے تھا جبکہ وہ سلطان آباد ہجرت کالونی کا رہائشی تھا

منور خان July 03, 2026
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کراچی کے علاقے سلطان آباد ہجرت کالونی میں بے روزگاری اور بیماری سے تنگ 4 بچوں کے باپ نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کرلی۔

حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل کیا جہاں اس کی شناخت 48 سالہ پپو کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او سول لائن جاوید اقبال کے مطابق ابتدائی معلومات میں اہل خانہ نے بتایا کہ متوفی نے بیروزگاری اور بیماری سے تنگ آکر گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کی ہے جو کہ 4 بچوں کا باپ اور آبائی تعلق اندرون سندھ میر پور خاص سے تھا۔

پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی اور اس حوالے سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔
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