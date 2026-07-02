لاہور پولیس نے متحرک ’حماد موٹر سائیکل چور گینگ‘ کو گرفتار کر لیا

برآمد ہونے والی موٹر سائیکل پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھی

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر غازی آباد پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے متحرک "حماد موٹر سائیکل چور گینگ" کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور دو رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ حماد اور اس کا ساتھی برہان شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ویڈیو فوٹیج میں موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے ایک چوری شدہ موٹر سائیکل، ماسٹر چابیاں، دو پستول اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ برآمد ہونے والی موٹر سائیکل پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھی۔

پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی پارکنگ اور گلی محلوں میں بغیر لاک کھڑی موٹر سائیکلیں چوری کر کے فرار ہو جاتے تھے۔

ایس پی کینٹ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا جبکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔

 

ایس پی کینٹ اختر نواز نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او غازی آباد محمد شہریار اور ان کی پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ متحرک موٹر سائیکل چور گروہوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، نارتھ ناظم آباد میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، سہراب گوٹھ میں پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی، لیاری آٹھ چوک کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

کراچی، سرجانی ٹاؤن میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد زخمی

Express News

کراچی، صنعتی ایریا میں شاہین فورس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 2 ڈاکو ہلاک

Express News

کراچی، گلبہار میں پولیس مقابلہ، ایک زخمی سمیت دو ڈاکو گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو