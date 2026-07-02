حکومت برآمدات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام

گزشتہ مالی سال برآمدات میں کمی ،درآمدات بڑھنے سے سالانہ تجارتی خسارہ 7 ارب ڈالر بڑھ گیا

شہباز رانا July 02, 2026
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فوٹو: فائل
اسلام آباد:

حکومت گزشتہ مالی سال کے دوران برآمدات کا مقررہ ہدف حاصل کرنے میں 5.2 ارب ڈالر سے ناکام رہی، جبکہ برآمدی آمدن گھٹ کر 30.1 ارب ڈالر رہ گئی، جس کے نتیجے میں تجارتی خسارے میں 2ہندسوں کا اضافہ ہوا اور پاکستان کی معیشت کی بنیادی کمزوریاں ایک بار پھر نمایاں ہو گئیں۔

مالی سال 2025-26کے دوران برآمدات میں کمی اور درآمدات میں اضافے کے باعث سالانہ تجارتی خسارہ 7 ارب ڈالر بڑھ گیا، جو تقریباً تین سالہ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکیج کے حجم کے برابر ہے۔

یہ ہدف ایسے وقت میں حاصل نہ ہو سکا جب پلاننگ کمیشن نے گزشتہ ماہ قومی اقتصادی کونسل (NEC) کو سفارش کی تھی کہ معاشی مراعات کو تحفظ پسندی اور رینٹ سیکنگ کے بجائے پیداواری صلاحیت اور برآمدی کارکردگی سے منسلک کیا جائے۔

تاہم حکومت نے اس سفارش پر عمل درآمد نہیں کیا اور ایک مرتبہ پھر عمومی نوعیت کی برآمدی سبسڈیز جاری رکھیں۔

گزشتہ مالی سال کے سالانہ منصوبے میں کہا گیا تھا کہ مالی سال 2025-26کے لیے برآمدات کا ہدف 35.3 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جو قومی اقتصادی تبدیلی منصوبہ 2024-29سے ہم آہنگ ہے۔

تاہم پاکستان بیورو آف شماریات (PBS) نے جمعرات کو جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا کہ مالی سال 2025-26کے دوران برآمدات 6 فیصد کمی کے ساتھ صرف 30.1 ارب ڈالر رہیں۔

حکومت مالی سال 2025-26کے دوران آئی ایم ایف کی جانب سے مقرر کردہ ٹیکس وصولیوں کے ہدف سے بھی 975 ارب روپے (تقریباً 3.5 ارب ڈالر) کم رہی۔

اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں برآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.9 ارب ڈالر کم رہیں، برآمدات مسلسل منفی رجحان کا شکار رہیں، جبکہ درآمدات میں دو ہندسوں کی شرح سے اضافہ دیکھا گیا۔

اس کی وجہ بجٹ میں درآمدی ڈیوٹی میں نرمی اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کے بعد پٹرولیم مصنوعات کی بلند قیمتیں قرار دی جا رہی ہیں۔

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حکومت کے لیے نئے مالی سال میں درآمدات کو قابو میں رکھنا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ مالی سال 2026-27کے لیے برآمدات کا ہدف صرف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کی حقیقی برآمدات 30.1 ارب ڈالر سے محض 8.5 فیصد زیادہ ہے۔

یہ ہدف بھی قومی اقتصادی منصوبہ 2029 کے اہداف سے مطابقت نہیں رکھتا۔دوسری جانب آئندہ مالی سال میں درآمدات کے 70 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ تجارتی خسارے کا ہدف 37 ارب ڈالر رکھا گیا ہے، جسے بڑی حد تک بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر کے ذریعے پورا کرنے کی توقع ہے۔

برآمد کنندگان کا مؤقف ہے کہ پاکستانی روپیہ اپنی حقیقی قدر سے تقریباً 5 فیصد زیادہ مضبوط ہے، جس سے ان کی عالمی منڈی میں مسابقت متاثر ہو رہی ہے اور وہ مقامی مارکیٹ پر زیادہ انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔

جمعرات کو ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تقریباً 278.15 روپے رہی۔تاہم حکومتی ذرائع کے مطابق خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بعض برآمد کنندگان اشیا کی قیمت کم ظاہر کر کے اپنی برآمدی آمدنی کا کچھ حصہ بیرون ملک ہی رکھتے ہیں یا اسے سروسز کی برآمدات کے طور پر ظاہر کرتے ہیں تاکہ انکم ٹیکس سے بچا جا سکے۔

آئی ایم ایف پروگرام کے تحت حکومت نے آئندہ پانچ برسوں میں درآمدی ٹیکسوں میں 52 فیصد کمی کا وعدہ کیا ہے، تاہم تجارت کو آزاد بنانے کے اس عمل کے ساتھ برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا، جس سے بیرونی شعبے پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔

پاکستان بیورو آف شماریات کے مطابق جون 2026 میں برآمدات کم ہو کر صرف 2.2 ارب ڈالر رہ گئیں، جو گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 238 ملین ڈالر یا 9.6 فیصد کم ہیں۔

اس کے برعکس جون میں درآمدات 1.4 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 6.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جس کے نتیجے میں ماہانہ تجارتی خسارہ 57 فیصد بڑھ کر 4.5 ارب ڈالر ہو گیا۔

حجم کے اعتبار سے خسارے میں 1.6 ارب ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی مسابقتی کمزوری اس کی شرح خواندگی ہے، جو بڑھ کر تقریباً 63 فیصد تو ہو گئی ہے، لیکن اب بھی علاقائی حریف ممالک سے کافی کم ہے۔
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