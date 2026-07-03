مودی کی سرپرستی میں رام مندر فنڈز چوری کا انکشاف، ہندوتوا تنظیم آر ایس ایس کو بڑا دھچکا 

رام مندر کرپشن کیس  کے بعد مودی عوام کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونک کر اقتدار بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے

ویب ڈیسک July 03, 2026
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بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات مودی اور آرایس ایس کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے لے آئیں
 
عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا اور چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ تقریباً 40 ملین سے100 ملین روپے تک ملنے والے عطیات میں کرپشن کی گئی.

بھارتی تجزیہ نگار ایم کے وینو کا کہنا تھا کہ رام مندر سے عوام کے دیے گئےعطیات نکال کر سیاسی اور آرا یس ایس کے خزانوں میں منتقل کیے گئے۔ 

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بھارتی جریدہ دی وائر نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد رام مندرمیگا فراڈ کیس کو آرایس ایس کیلئےسب سے بڑاچیلنج قرار دیدیا۔ سماج وادی پارٹی کے رکن رام گوپال یادیو نے رام مندر میں  کم از کم 20 ہزار کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف کیا۔ 

چوری میں ملوث ٹرسٹ میں مودی  حکومت کے نامزد افراد ،  وشو ہندو پریشد  اور آر ایس ایس کے نمائندے شریک ہیں، متنازع ٹرسٹ کی سیاسی اور مذہبی  قیادت مالی بے ضابطگیوں کا ماحول بنا کر مذہب اور حکومت کے درمیان فرق ختم کر چکی ہے۔
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