وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

عدالت نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے

ویب ڈیسک July 03, 2026
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اسلام آباد:

وفاقی آئینی عدالت میں پی ٹی آئی ایم این اے سہیل سلطان کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔

جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ 8 جولائی کو سماعت کرے گا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔

سہیل سلطان نے اسپیکر ریفرنس اور الیکشن کمیشن کی کارروائی کا اختیار چیلنج کر رکھا ہے۔

الیکشن کمیشن سہیل سلطان کے خلاف انتخابات سے قبل سرکاری ملازم ہونے کے ریفرنس پر کارروائی کر رہا تھا۔ آئینی عدالت نے الیکشن کو سہیل سلطان کے خلاف کارروائی سے روک رکھا ہے۔

سہیل سلطان عام انتخابات میں حصہ لینے سے قبل اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل کے پی تھے۔
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