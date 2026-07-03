ساؤتھ ایشین گیمز: وزیر اعظم نے 11 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی

چودہویں ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 11 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ساؤتھ ایشین گیمز کی تیاریاں فوری شروع کرنے کی ہدایت کردی ہے۔
ساؤتھ ایشین گیمز آٸندہ سال مارچ میں منعقد ہونے ہیں۔ پاکستان 22 سال بعد ساؤتھ ایشین گیمز کی میزبانی کرے گا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے منظور فنڈز مرحلہ وار جاری ہوں گے۔ فنڈز اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن، لاجسٹک، گیمز تقریبات اور انتظامی امور پر خرچ ہوں گے۔
ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشین گیمز سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کیا جائے گا۔ سیکریٹریٹ گیمز کی تمام تیاریوں کی نگرانی کرے گا۔