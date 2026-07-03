کراچی: کیفے میں نوجوان لڑکی پر مبینہ تشدد، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی

4لڑکیوں اور لڑکے نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہوئیں اور ان کے ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس کے بخاری کمرشل میں واقع ایک کیفے میں نوجوان لڑکی پر مبینہ تشدد کا واقعہ پیش آیا، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔

پولیس کے مطابق واقعہ یکم جولائی کی رات تقریباً ساڑھے نو بجے پیش آیا، جہاں پہلے سے موجود غیدا فہد پر چار لڑکیوں اور ایک لڑکے نے مبینہ طور پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں وہ معمولی زخمی ہوئیں اور ان کے ہاتھ کی ایک انگلی کا ناخن بھی اکھڑ گیا۔

متاثرہ لڑکی غیدا فہد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی دوست ایمان کے ساتھ کیفے میں رات کا کھانا کھا رہی تھیں کہ حمید کاکڑ، آمنہ خان، رنزا شاہ اور سنینہ حق سمیت دیگر افراد نے ان پر حملہ کر دیا۔

ان کے مطابق تشدد کے دوران ان کا گلا دبایا گیا، جان سے مارنے اور اغوا کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ متاثرہ لڑکی نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔

پولیس کے مطابق متاثرہ لڑکی کو آج تھانے طلب کیا گیا، جہاں انہیں طبی معائنے کے لیے مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ طبی معائنے کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو