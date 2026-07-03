گرمی برداشت سے باہر، فرانس میں اے سی کی سیل لگتے ہی عوام نے سپرمارکیٹ پر دھاوا بول دیا

یورپ اس وقت شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے جس میں اب تک 2000 افراد ہلاک ہوچکے ہیں

ویب ڈیسک July 03, 2026
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فرانس میں شدید گرمی کے دوران ڈسکاؤنٹ پرائس میں اے سی کی سیل پر عوام نے دھاوا بول دیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپ اس وقت شدید ترین گرمی کی لپیٹ میں ہے جس میں اب تک 2000 افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔

ایسے میں ایک فرانسیسی سپر مارکیٹ میں اُس وقت افراتفری پھیل گئی جب خریداروں نے لِڈل کمپنی کے رعایتی ایئر کنڈیشنر اور پنکھے خریدنے کے لیے دوڑ لگا دی۔

https://x.com/AJEnglish/status/2072773554094105061

دکانوں کے کھُلنے سے پہلے سیکڑوں لوگ گھنٹوں قطار میں کھڑے رہے جب کہ پولیس پیرس میں ہجوم کی نگرانی کر رہی تھی۔

اس دوران رش کے درمیان نانٹیرے نامی علاقے میں ہجوم سے صبر نہ ہوسکا اور ایک سُپراسٹور کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوگئے۔
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