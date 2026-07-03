کراچی: پورٹ قاسم کے قریب ٹرالر نہ روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکار ٹرک پر لٹک گیا

ڈی آئی جی ٹریفک نے فوری نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی: پورٹ قاسم کے قریب ٹرالر نہ روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکار ٹرک پر لٹک گیا۔

تفصیلات کے مطابق قومی شاہراہ پر پورٹ قاسم کے قریب ٹرالر نہ روکنے پر ٹریفک پولیس اہلکار کی جانب سے خطرناک اقدام سامنے آگیا، اہلکار ٹرک کے ساتھ لٹک گیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

ویڈیو سامنے آنے پر ڈی آئی جی ٹریفک نے فوری نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے ایس ایس پی ٹریفک ملیر کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ مکمل رپورٹ پیش کریں۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق اگر انکوائری میں غفلت یا خلافِ ضابطہ عمل ثابت ہوا تو ذمہ داروں کے خلاف قانون اور محکمانہ قواعد کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔

کراچی ٹریفک پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔

https://img.express.pk/media/videos/traffic.mp4
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

سابقہ منگیتر کو اغوا اور ساتھیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ملزم کو عدالت نے ضمانت دیدی

Express News

آر ڈی اے میگا مالیاتی اسکینڈل میں بڑی پیشرفت، پلی بارگین کے ذریعے ساڑھے 3ارب روپے ریکور کرلیے

Express News

رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ا رب ڈالر سے زائد رہیں گی، گورنر اسٹیٹ بینک

Express News

وفاقی آئینی عدالت؛ پی ٹی آئی ایم این اے کی نااہلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر

Express News

پمز اسپتال سے نومولود بچے کو فوری والدہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد

Express News

پاکستان میں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی سہولیات میں نمایاں اضافہ، عالمی درجہ بندی بھی بہتر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو