یوٹیوب نے شارٹس فارمیٹ میں نئے فیچر متعارف کرا دیے

فیچرز کے ذریعے کریئیٹرز اب ویڈیو کے بجائے تصاویر کی مدد سے بھی اپنے ناظرین تک مؤثر انداز میں پہنچ سکیں گے

ویب ڈیسک July 03, 2026
facebook whatsup

یوٹیوب نے شارٹس میں تصاویر پر مبنی پوسٹس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے نئے فیچرز متعارف کرا دیے ہیں، جن کے ذریعے کریئیٹرز اب ویڈیو کے بجائے تصاویر کی مدد سے بھی اپنے ناظرین تک مؤثر انداز میں پہنچ سکیں گے۔

کمپنی کے مطابق صارفین اب شارٹس میں زیادہ سے زیادہ 10 تصاویر پر مشتمل کیروسل پوسٹس اپ لوڈ کر سکیں گے، جنہیں سوائپ کرکے دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ہر تصویر پر ٹیکسٹ شامل کرنے اور 15 سیکنڈ تک کا بیک گراؤنڈ میوزک بھی لگایا جا سکے گا۔

میوزک کے لیے صارفین یوٹیوب کے لائسنس یافتہ میوزک کیٹلاگ، یوٹیوب آڈیو لائبریری اور جہاں دستیاب ہو وہاں ڈریم ٹریک کا استعمال بھی کر سکیں گے۔

یوٹیوب کا کہنا ہے کہ ان نئے فیچرز کا مقصد کریئیٹرز کو شارٹس فیڈ میں زیادہ مؤثر انداز میں وژوئل اسٹوریز شیئر کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے جبکہ موسیقاروں کے لیے بھی ان کی موسیقی کو مزید لوگوں تک پہنچانے اور دریافت کیے جانے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔

یہ اپ ڈیٹ یوٹیوب شارٹس کو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے مزید قریب لے آتی ہے، جہاں تصاویر پر مبنی کیروسل اور فوٹو پوسٹس پہلے ہی کافی مقبول ہیں۔ انسٹاگرام کافی عرصے سے میوزک کے ساتھ کیروسل پوسٹس کی سہولت فراہم کر رہا ہے جبکہ ٹک ٹاک بھی فوٹو پوسٹس کو مختصر ویڈیوز کے متبادل فارمیٹ کے طور پر پیش کر چکا ہے۔

کمپنی کے مطابق یہ نیا فیچر خاص طور پر ان کریئیٹرز اور آرٹسٹس کے لیے مفید ثابت ہوگا جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بیک وقت مواد شیئر کرتے ہیں کیونکہ اب انہیں اپنے پروموشنل مواد کے لیے ایک اور مانوس فارمیٹ دستیاب ہوگا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یوزر نیم فیچر پر بھارتی خدشات مسترد، واٹس ایپ نے واضح موقف بیان کردیا

Express News

ایلون مسک کی کمپنی کا اے آئی اسمارٹ فون؟ اسپیس ایکس سے متعلق رپورٹ نے ہلچل مچادی

Express News

زمین کو سیارچے سے بچانے کے لیے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی تجویز

Express News

سونی کا پلے اسٹیشنز سے متعلق اہم فیصلہ!

Express News

چین: ہیومنائیڈ روبوٹس کی تربیت کے لیے پہلا روبوٹک اسکول قائم

Express News

سوشل میڈیا کا جنون عروج پر، دنیا کے 5.66 ارب افراد روزانہ گھنٹوں آن لائن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو