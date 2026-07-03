سنسنی خیز مقابلے میں فتح کے بعد رونالڈو آنجہانی ساتھی کو یاد کر کے آبدیدہ

رونالڈو نے میچ کے اختتام پر دیوگو جوتا کی یاد میں پرتگال کی نمبر 21 جرسی پہن رکھی تھی

ویب ڈیسک July 03, 2026
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پرتگال فٹبال ٹیم کے کپتان اور اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اپنی ٹیم کی سنسنی خیز فتح کے بعد جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اپنے آنجہانی ساتھی دیوگو جوتا کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔

رپورٹس کے مطابق رونالڈو نے میچ کے اختتام پر دیوگو جوتا کی یاد میں پرتگال کی نمبر 21 جرسی پہن رکھی تھی۔ فائنل وسل بجنے کے بعد انہیں میدان میں آنسو پونچھتے بھی دیکھا گیا، جس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئیں۔

یہ منظر جوتا کی پہلی برسی کے موقع پر دیکھنے میں آیا۔ وہ گزشتہ سال 3 جولائی کو اسپین میں ایک ٹریفک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے تھے۔

رونالڈو اور جوتا نہ صرف پرتگال کی قومی ٹیم میں ایک ساتھ کھیلتے رہے بلکہ دونوں کے درمیان میدان کے اندر اور باہر بھی گہری دوستی تھی۔

سوشل میڈیا پر مداحوں نے رونالڈو کے اس جذباتی انداز کو خوب سراہا۔
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