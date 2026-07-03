فیفا ورلڈ کپ: آسٹریلیا کو شکست دیکر مصر پہلی بار پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا

راؤنڈ آف 32 میں مصر نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 32 میں مصر نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی اور پہلی مرتبہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔

دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا میچ مقررہ اور اضافی وقت میں ایک، ایک گول سے برابر رہا جس کے بعد فاتح کا فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔

پنالٹی شوٹ آؤٹ میں مصر نے 4 جبکہ آسٹریلیا نے 2 گول کیے، یوں مصری ٹیم نے کامیابی اپنے نام کر لی۔

اس تاریخی فتح کے بعد مصر پری کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا یا کیپ ورڈی میں سے کسی ایک ٹیم کا سامنا کرے گا۔

فتح کے بعد مصر کے اسٹار فٹبالر محمد صلاح خوشی سے آبدیدہ ہوگئے جبکہ شکست کے بعد آسٹریلوی کھلاڑی مایوس اور افسردہ دکھائی دیے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

فیفا ورلڈکپ: بچے کو سیلفی لینے سے روکنے پر مصر کے ٹیم مینجر اور امریکی اہلکار میں تلخ کلامی

Express News

ساؤتھ ایشین گیمز: وزیر اعظم نے 11 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی

Express News

فیفا ورلڈکپ: سوئٹزرلینڈ کی 88 سال بعد ناک آؤٹ مرحلے میں تاریخی فتح

Express News

فیفا ورلڈکپ: رونالڈو کی پنالٹی سے قبل ’بسم اللہ‘ پڑھنے کی ویڈیو وائرل

Express News

فیفا ورلڈ کپ، پرتگال نے کروشیا کو شسکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی

Express News

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ، انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو