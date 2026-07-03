حافظ نعیم الرحمٰن نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی پر وفاقی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کریںگے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ردعمل میں حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں جنگ سے پہلے کی قیمتوں کے مطابق پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں مقرر کی جانی چاہئیں جبکہ حکومت کی جانب سے صرف ایک روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان افسوسناک ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف شرمناک بلکہ عوام دشمن بھی ہے اور حکومت پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہ کرکے عوام کے حق پر ڈاکا ڈال رہی ہے۔
امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال حکمرانوں کی نااہلی اور عیاشیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کرپشن کا اڈہ بن چکا ہے جبکہ لیوی کے نام پر غریب اور متوسط طبقے سے بھتہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ اب یہ صورتحال مزید برداشت نہیں کی جائے گی اور عوام کو اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی آئندہ 48 گھنٹوں میں ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی کال دے گی۔