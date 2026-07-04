روسی فوجیوں کی چین میں ٹریننگ کی خبروں پر جرمنی میں چینی سفیر کی طلبی

یہ معاملہ خاص طور پر فروری میں چانسلر فریڈرک مرز کے دورہ چین کے دوران سامنے آیا

ویب ڈیسک July 04, 2026
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جرمن وزارت خارجہ نے کہا کہ برلن میں چینی سفیر کو اُن میڈیا رپورٹس پر فوری طلب کیا گیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ چین میں روسی فوجیوں کو تربیت دی جا رہی ہے۔ 

میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمن وازرت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی پریشان کن رپورٹیں چینی ریاستی اداکاروں، خاص طور پر چینی پیپلز لبریشن آرمی کی طرف سے روس کی حمایت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

وزارت نے مزید کہا کہ کوئی بھی چیز جو روس کو یوکرین کے خلاف اپنی جارحیت کی جنگ جاری رکھنے کے قابل بناتی ہے وہ ہماری سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جرمن حکومت باقاعدگی سے روس کے لیے چین کی حمایت پر اپنی تشویش پر زور دیتی ہے۔ 

واضح رہے کہ یہ معاملہ خاص طور پر فروری میں چانسلر فریڈرک مرز کے دورہ چین کے دوران سامنے آیا، وزارت نے مزید کہا کہ وہ "اپنے یورپی شراکت داروں کے ساتھ اس مسئلے کو گہرائی سے حل کر رہی ہے۔
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