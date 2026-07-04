روس کا یوکرین کے 16 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ

روسی فضائی دفاع نے معیاری آفیشل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ڈرونز کو پسپا کر دیا

ویب ڈیسک July 04, 2026
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ماسکو نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین کی جانب سے فائر کیے گئے 16 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے ٹیلی گرام پر کہا کہ روسی فضائی دفاع نے معیاری آفیشل فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے ڈرونز کو پسپا کر دیا اور انہیں ماسکو کی طرف بڑنے پر مار گرایا۔

تاہم روسی حکام نے دارالحکومت میں ممکنہ نقصانات، ہلاکتوں کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔

سرگئی سوبیانین نے بتایا کہ ہنگامی خدمات کے ماہرین اس جگہ پر کام کر رہے تھے جہاں ملبہ گرا تھا تاہم ممکنہ نقصان، ہلاکتوں، ملبے کے اثرات کے مقامات یا ہوائی اڈوں اور نقل و حمل میں رکاوٹوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔

رپورٹ کردہ ڈرون سرگرمی اس وقت سامنے آئی جب روس کو ماسکو کے اندر اور اس کے آس پاس اور خطے کے اندر ان خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
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