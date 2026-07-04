ساہیوال: سی ٹی ڈی کی اہم کارروائی، ’را‘ کا مبینہ دہشت گرد گرفتار

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت روز علی خان کے نام سے ہوئی ہے

ویب ڈیسک July 04, 2026
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ساہیوال میں محکمہ انسدادِ دہشت گردی (سی ٹی ڈی) نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت روز علی خان کے نام سے ہوئی ہے، جو ارمڑ میانہ، ضلع پشاور، خیبر پختونخوا کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم پر بھارتی خفیہ ایجنسی "را" کے لیے جاسوسی کا الزام ہے۔

اس کے قبضے سے بارودی مواد، ایک پرائما کارڈ، ڈیٹونیٹر، برقی تار، تین بیٹریاں اور دو موبائل فون برآمد ہوئے ہیں۔

سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق ملزم اوکاڑہ کے فیصل آباد روڈ پر واقع کوہ نور سٹی میں حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی غرض سے موجود تھا۔
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