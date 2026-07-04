امریکا ایران تنازع میں جیت تہران کی ہوگی، روس

شوئیگو کا بیان خطے میں جاری سفارتی صف بندی اور روس کی ایران کے لیے سیاسی حمایت کا اظہار ہے

ویب ڈیسک July 04, 2026
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روس کی سلامتی کونسل کے سربراہ سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ امریکا کے خلاف جدوجہد میں ایرانی قوم فاتح ہوگی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے یہ بیان تہران میں ایرانی حکام سے ملاقاتوں کے دوران دیا، جہاں دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔

شوئیگو نے کہا کہ روس ایران کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی استحکام کی حمایت جاری رکھے گا۔ حالیہ کشیدگی کے باوجود ایران نے اپنی قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ایرانی حکام نے بھی روس کے مؤقف کا خیرمقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

ملاقاتوں میں اقتصادی تعاون، توانائی، دفاعی شعبے اور علاقائی تنازعات پر بھی گفتگو ہوئی۔

یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں جبکہ روس اور ایران حالیہ برسوں میں سیاسی، اقتصادی اور عسکری تعاون کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔
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