کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

یلو لائن منصوبہ جاری ہے اور اس میں ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

کراچی میں یلو لائن منصوبہ کرپشن کیس میں اہم پیشرفت سامنے آئی ہے جہاں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو عدالت نے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

صوبائی اینٹی کرپشن عدالت میں یلو لائن منصوبہ کرپشن کیس کی سماعت کے دوران سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔

سماعت کے موقع پر ملزم ضمیر عباسی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پروٹوکول کو چھوڑ کر ان سے یہ پوچھا جائے کہ مقدمہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یلو لائن منصوبہ جاری ہے اور اس میں ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔

ضمیر عباسی نے مزید کہا کہ دوران تفتیش ان سے 128 سوالات کیے گئے لیکن وہ بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اصل کیس کیا ہے۔  اینٹی کرپشن پولیس کو خود بھی نہیں معلوم کہ مقدمہ کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو