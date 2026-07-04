کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کےناقابل تردید شواہد منظرعام پر

خدشہ ہے کہ دھرنے میں موجود افرادکو شرپسند مار کرپولیس اور انتظامیہ کے ذمے لگا دیں ، واپس آنے والے نوجوان کے انکشافات

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کے مزید ناقابل تردید شواہد منظرعام پر  آ گئے۔

کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کےراولاکوٹ دھرنےمیں شریک ہونے والے نوجوان نے ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ دھرنے سے واپس آنے والے نوجوان محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ‏راولا کوٹ دھرنے میں لمبے لمبے بالوں والے اسلحہ کیساتھ مشکوک افراد موجود ہیں۔

محمد عثمان  کے مطابق کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ مہران کو بھی ان افراد نےاپنے حصارمیں رکھا ہوا ہے۔ دھرنے میں جانے والے افرادوہاں پھنس گئے ہیں، کیونکہ انہیں اب واپس آنے سےزبردستی روکا جارہا ہے۔ دھرنے سے واپس آنے کی کوشش کرنےوالے افراد کی گاڑیوں کی چابیاں بھی زبردستی چھین لی گئی ہیں۔

نوجوان نے انکشاف کیا کہ روالاکوٹ دھرنے میں سرعام منشیات کا استعمال اور خرید و فروخت جاری ہے۔ خدشہ ہے کہ دھرنے میں موجود افرادکو یہ شرپسند مار کرپولیس اور انتظامیہ کے ذمے لگا دیں گے۔

نوجوان نے انتظامیہ اور حکومت سے راولاکوٹ دھرنے میں پھنسے ہوئے افراد کو واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔

وقت گزرنے  کے ساتھ نہ صرف کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلسل مسترد ہو رہی ہے بلکہ اس کا  مکروہ چہرہ بھی   بے نقاب ہورہا ہے۔

https://img.express.pk/media/videos/evidence_against_joint_action_committee.mp4
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو