بھارت میں 5 مساجد کو مسمار کردیا گیا

کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی اہلکار تعینات کیے گئے

ویب ڈیسک July 04, 2026
facebook whatsup

بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ مساجد کو مسمار کردیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی حکام نے دعویٰ کیا کہ یہ کارروائی حکومت کی جانب سے سڑک کو کشادہ کرنے اور شہری ترقیاتی منصوبے کے تحت کی گئی جبکہ علاقے میں بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی اہلکار تعینات کیے گئے۔

حکام نے کہا ہے کہ مساجد منصوبہ بندی کے راستے میں آ رہی تھیں اور قانونی کارروائی اور پیشگی نوٹس کے بعد انہدام کیا گیا۔ بعض رپورٹس کے مطابق پانچ مساجد کی انتظامیہ نے منصوبے کے تحت کارروائی میں تعاون بھی کیا جبکہ چھٹی مسجد سے متعلق معاملہ عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔

دوسری جانب مقامی مسلم تنظیموں اور بعض سماجی کارکنوں نے اس اقدام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھنے والی مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور حکومت کو متبادل راستے تلاش کرنے چاہیے تھے۔ انہوں نے اس کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

روس کا یوکرینی شہر کوسٹیانتینیوکا پر قبضے کا دعویٰ

Express News

امریکا ایران تنازع میں جیت تہران کی ہوگی، روس

Express News

روس کا یوکرین کے 16 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ

Express News

روسی فوجیوں کی چین میں ٹریننگ کی خبروں پر جرمنی میں چینی سفیر کی طلبی

Express News

خامنہ ای کی آخری رسومات کیلئے ایران کو ایک ہفتے کی چھٹی دی کیونکہ ہم بااخلاق ہیں، ٹرمپ

Express News

مودی کا ایرانی سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں جانے سے انکار،بھارتی دوغلی پالیسی عیاں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو