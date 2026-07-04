عرب لیگ کی فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مصر اور مراکش کو کامیابی پر مبارکباد

عرب ٹیمیں دنیا کی ٹاپ ٹیموں کے خلاف بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، سیکرٹری جنرل، عرب لیگ

ویب ڈیسک July 04, 2026
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عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیط نے مصر اور مراکش کی قومی ٹیموں کو 2026 ورلڈ کپ میں کامیابیوں پر مبارکباد دی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکرٹری جنرل نے اس بات کی تصدیق کی کہ عرب ٹیموں کی کامیابی عرب فٹ بال کی نمایاں پیشرفت کی عکاسی کرتی ہے اور اس کی اعلیٰ ترین بین الاقوامی سطحوں پر مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔

ابو الغیط نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے دوران دونوں ٹیموں کی شاندار کارکردگی تمام عرب ممالک کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نتائج فٹ بال کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو پیشہ ورانہ معیار کے مطابق تیار کرنے میں برسوں کی محنت، منصوبہ بندی اور سرمایہ کاری کا ثمر ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ مصر اور مراکش کی کامیابی صرف کھیلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عربوں کی صلاحیتوں کی روشن تصویر بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ عرب ٹیمیں دنیا کی ٹاپ ٹیموں کے خلاف بھرپور مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔

عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے تصدیق کی کہ یہ کامیابی عرب ایتھلیٹس کی نئی نسلوں کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے اور مختلف بین الاقوامی چیمپئن شپ میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب کا کام کرتی ہے۔ انہوں نے ورلڈ کپ کے آئندہ راؤنڈز میں عرب ٹیموں کی مسلسل شاندار کارکردگی کے لیے بھی اپنی امیدوں کا اظہار کیا۔
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