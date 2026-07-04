اسلام آباد؛ ایم ٹیگ کے بغیر یا کم بیلنس پراضافی ٹول ٹیکس وصولی کا نوٹفکیشن معطل

اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کا دو صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کردیا

فیاض محمود July 04, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایم ٹیگ کے بغیر یا کم بیلنس پر 50 فیصد اضافی ٹول ٹیکس کی وصولی کے لیے جاری نیشنل ہائی وے اتھارٹی (این ایچ اے) کا 30 مئی 2025 کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اضافی ٹول ٹیکس وصول نہ کرے۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے موٹروے پر ایم ٹیگ نہ ہونے یا کم بیلنس پر اضافی ٹول ٹیکس کی وصولی کے خلاف درخواست پر سماعت کا دو صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کردیا۔

عدالت کے حکم نامے کے مطابق وکیل نے بتایا کہ ایم ٹیگ کے بغیر یا کم بیلنس پر 50 فیصد اضافی ٹول لیا جا رہا ہے، این ایچ اے اضافی ٹول قانونی طور پر نہیں لے سکتا۔

حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ این ایچ اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور 3 اگست تک فریقین تحریری جواب عدالت میں جمع کرائیں۔

خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈووکیٹ جلال حیدر نے این ایچ اے کی جانب سے اضافی ٹول ٹیکس کے لیے 30 مئی 2025 کو جاری کیا گیا نوٹیفکیشن چیلنج کر رکھا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو