کراچی: ڈیفنس موڑ مین کورنگی روڈ پر رکشا ٹریلر سے ٹکرا گیا، ایک ہی خاندان کے 6 افراد زخمی

 حادثے کا شکار خاندان رکشے میں سوار تھا تاہم پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے

اسٹاف رپورٹر July 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

کراچی:

مین کورنگی روڈ پر ٹریفک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد زخمی ہوگئے جس میں ماں ، باپ اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔

ڈیفنس پولیس کے مطابق حادثہ ڈیفنس موڑ گولڈ مارک کے قریب پیش آیا ہے جس میں زخمیوں کی شناخت 37 سالہ لیاقت اس کی اہلیہ 30 سالہ شائستہ اور 4 بیٹیاں 11 سالہ لائبہ ، 13 سالہ صائمہ ، 16 سالہ دعا اور 16 سالہ مسکان شامل ہیں۔

 حادثے کا شکار خاندان رکشے میں سوار تھا تاہم پولیس حادثے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے جبکہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ حادثہ رکشا ٹریلر سے ٹکرانے کے باعث پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی: اینکر مرید عباس اور خضر حیات قتل کیس میں اہم پیشرفت

Express News

پاکستان کے نوجوان لڑکوں اور اور لڑکیوں کیلئے نوکری کا شاندار موقع آگیا

Express News

کراچی: یلو لائن کرپشن کیس میں سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو جیل بھیجنے کا حکم

Express News

کراچی: چرس اسمگلنگ کیس: ملزم کو عمر قید، 8 لاکھ روپے جرمانے کی سزا،2ساتھی خواتین ملزمان فرار

Express News

عارف والا: اغوا کے بعد سابق اہلیہ کو قتل کرکے جسم کے ٹکڑے کھیت میں دبانے والا سفاک شخص گرفتار

Express News

صدر زرداری کا ڈونلڈ ٹرمپ کو تہنیتی خط، یوم آزادی پر مبارکباد اور دورہ پاکستان کی دعوت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو