ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا

شہید علی خامنہ ای کو 9 جولائی کو سپرد خاک کیا جائے گا

ویب ڈیسک July 05, 2026
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ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ ادا کردی گئی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق شہید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ میں لاکھوں کی تعداد میں سوگوار جمع ہوئے مختلف ممالک کے وفود بھی شریک ہوئے۔

جنازے میں ایرانی صدر مسعود پزکشیان سمیت ایران کے اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی شریک ہوئے۔ آیت اللہ سبحانی نے تہران کے امام خمینی مصلیٰ میں رہبرِ انقلاب کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔

واضح رہے کہ نمازِ جنازہ تین مرحلوں میں ادا کی جائے گی۔ جس کے بعد پھر اہلِ خانہ اور آخر میں ان کے پوتے کی نمازِ جنازہ ادا کی جائے گی۔

مزید برآں 8 جولائی کو جنازہ نجف سے کربلا لے کر جایا جائے گا جبکہ شہید علی خامنہ ای کو 9 جولائی کو سپرد خاک کیا جائے گا۔
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