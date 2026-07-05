عباس عراقچی کا خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت پر 70 سے زائد ممالک کے وفود سے اظہارِ تشکر

تہران: ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سابق سپریم لیڈر شہید علی خامنہ ای کی آخری رسومات میں شرکت کرنے والے 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شرکت ایران کے لیے ایک تاریخی اور یادگار لمحہ ہے۔
سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران ان تمام ممالک کا شکر گزار ہے جنہوں نے اپنے سرکاری نمائندوں کو آخری رسومات میں شرکت کے لیے بھیجا۔
انہوں نے خاص طور پر عرب ممالک کے وفود کی شرکت کو سراہتے ہوئے اسے برادرانہ تعلقات کی علامت قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ شہید علی خامنہ ای کی یاد میں منعقد ہونے والی یہ تاریخی تقریب ایران اور شریک ممالک کے درمیان تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم اور یادگار باب کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔
ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے ممالک کی نمائندگی اس بات کا اظہار ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی اور سیاسی روابط کو اہمیت دی جا رہی ہے۔
https://x.com/araghchi/status/2073479107959037976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2073479107959037976%7Ctwgr%5E305d82e17f29b222871c0ce5c53f7386a04d2cdf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgulfnews.com%2Fworld%2Fmena%2Fus-iran-tensions-tehran-mourns-khamenei-as-trump-urges-restraint-during-rites-1.500597194
دوسری جانب ایران میں سابق سپریم لیڈر کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ہزاروں افراد تہران میں جمع ہو کر انہیں خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق متعدد غیر ملکی وفود بھی ان تقریبات میں شریک ہیں۔
تجزیہ کاروں کے مطابق مختلف ممالک کے وفود کی شرکت کو ایران اپنی سفارتی حمایت اور بین الاقوامی روابط کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ اس تقریب نے عالمی سطح پر بھی خاصی توجہ حاصل کی ہے۔