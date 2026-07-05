اسرائیلی انٹیلی جنس نے وزیراعظم نیتن یاہو کی بات ماننے سے انکار کردیا

یہ اختلاف اسرائیل اور ایران کے درمیان جون 2025 میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد سامنے آیا ہے

ویب ڈیسک July 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

اسرائیلی انٹیلی جنس نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ کرنے کے دعوے کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی اب دعویٰ کررہے ہیں کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تاہم اسرائیلی انٹیلی جنس نے ان دعووں کی توثیق کے لیے نیتن یاہو کا دباؤ مسترد کردیا ہے۔

یہ اختلاف اسرائیل اور ایران کے درمیان جون 2025 میں 12 روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے سیکیورٹی اور فوجی حکام پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات کی مکمل تباہی کی تصدیق کریں۔

ایک اسرائیلی اخبار نے اسرائیلی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اس دعوے کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سچ نہیں ہے۔ کیونکہ نقصان کا درست اندازہ دستیاب نہیں ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شہید علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ میں تین بیٹوں کی شرکت، ویڈیو سامنے آگئی

Express News

اسرائیلی انٹیلی جنس نے وزیراعظم نیتن یاہو کی بات ماننے سے انکار کردیا

Express News

اسرائیل کا ایران جنگ کے دوران اپنے فوجی اور دفاعی نظام امارات بھیجنے کا دعویٰ

Express News

یوکرین کے اہم شہر پر قبضے کرنے کے روسی دعویٰ کو ریلنسکی نے سختی سے مسترد کردیا

Express News

افغان رجیم میں سابق سیکورٹی اہلکاروں کیلیے زمین تنگ

Express News

’ہم نے ایران کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیا‘، امریکا کی 250ویں سالگرہ پر ٹرمپ کا بڑا دعویٰ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو