اپر چترال میں گلیشیائی پگھلاؤ سے سیلاب آنے کے سبب واحد رابطہ پل بہہ گیا، زمینی رابطہ منقطع

پل بہہ جانے کے بعد یارخون کی تقریباً 50 ہزار آبادی کا واحد زمینی رابطہ منقطع ہوگیا ہے

ویب ڈیسک July 05, 2026
facebook whatsup

اپر چترال میں گلیشیائی پگھلاؤ کے باعث ندی نالوں میں شدید طغیانی آ گئی، جس سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی اور بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

اطلاعات کے مطابق یارخون کے علاقے بانگ گول میں اچانک سیلاب آنے سے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں گھروں، باغات اور دیگر املاک کو نقصان پہنچا اور کئی علاقے زیرِ آب آ گئے۔

شدید سیلاب کے باعث بنگ نالہ پر قائم واحد رابطہ پل بھی دریا برد ہوگیا، جس سے یارخون ویلی روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہوگئی۔ پل بہہ جانے کے بعد یارخون کی تقریباً 50 ہزار آبادی کا واحد زمینی رابطہ منقطع ہوگیا ہے۔

انتظامیہ کے مطابق مستوج، بروغل روڈ بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند ہے، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

علاقے کے عوام نے متعلقہ حکام، حکومتِ خیبر پختونخوا اور فلاحی تنظیموں سے فوری امدادی کارروائیاں شروع کرنے، متبادل راستے بحال کرنے اور متاثرہ افراد کی مدد کی اپیل کی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

رحیم یار خان؛ موٹروے پولیس کی بڑی کارروائی، گندم کی غیر قانونی اسمگلنگ کی کوشش ناکام

Express News

کراچی: پولیس نے مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار زخمی

Express News

لاہور میں اسموگ تدارک مہم؛ ڈرائیورز کا لائسنس معطل کرنے کا فیصلہ

Express News

لاہور: رکھ خانپور کی جھیلوں پر مزید 23 نایاب فلیمنگوز کا بسیرا، تعداد 43 ہو گئی

Express News

کراچی: ڈی ایچ اے فیز 6 خیابان راحت میں ٹینکر الٹنے سے ڈرائیور جاں بحق

Express News

آزاد جموں و کشمیر بھر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی 5 جولائی کی کال مسترد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو