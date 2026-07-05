ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ساتویں بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
لارڈز میں کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلیا نے 151 رنز کا ہدف 17.1 اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔
کینگروز کی جانب سے بیتھ مونے 64 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ دیگر بلے بازوں میں فیبی لِچ فیلڈ 48 اور جورجیا وول 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔
ایلیس پیری 13 اور ایشلی گارڈنر 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔
انگلینڈ کی جانب سے چارلی ڈین، سوفی ایکلیسٹون اور لورین بیل نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل آسٹریلیا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز اسکور کیے۔
انگلینڈ کی جانب سے کپتان نیٹ اسکائیور-برنٹ نے 58 رنز نمایاں ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ فریا کیمپ 44 رنز بنا ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔ ایلس کیپسے 23، ڈینی ویٹ-ہوج 8، ایمی جونز 6 اور ہیتھر نائٹ 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔
آسٹریلیا کی جانب سے کِم گراتھ، لوسی ہیملٹن، سوفی مولینیکس اور اینابیل ستھرلینڈ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔