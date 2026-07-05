ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: آسٹریلیا نے انگلینڈ کو شکست دیکر ٹائٹل جیت لیا

آسٹریلیا کی ویمنز ٹیم نے یہ ٹائٹل ریکارڈ ساتویں بار جیتا

ویب ڈیسک July 05, 2026
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(تصویر: آئی سی سی)

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ساتویں بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔

لارڈز میں کھیلے گئے فائنل میں آسٹریلیا نے 151 رنز کا ہدف 17.1 اوور میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔

کینگروز کی جانب سے بیتھ مونے 64 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ دیگر بلے بازوں میں فیبی لِچ فیلڈ 48 اور جورجیا وول 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔

ایلیس پیری 13 اور ایشلی گارڈنر 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔

انگلینڈ کی جانب سے چارلی ڈین، سوفی ایکلیسٹون اور لورین بیل نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل آسٹریلیا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز اسکور کیے۔

انگلینڈ کی جانب سے کپتان نیٹ اسکائیور-برنٹ نے 58 رنز نمایاں ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ فریا کیمپ 44 رنز بنا ناٹ آؤٹ پویلین لوٹیں۔ ایلس کیپسے 23، ڈینی ویٹ-ہوج 8، ایمی جونز 6 اور ہیتھر نائٹ 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔

آسٹریلیا کی جانب سے کِم گراتھ، لوسی ہیملٹن، سوفی مولینیکس اور اینابیل ستھرلینڈ نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
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