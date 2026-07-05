کراچی: ملیر الفلاح کے علاقے میں 11 سالہ بچی کی ہلاکت کا واقعہ پراسرار ہوگیا

پولیس نے ابتدائی طور پر واقعے کو جھولے سے گرنے کا حادثہ قرار دیا تھا، اہلخانہ نے پولیس کے مؤقف کو مسترد کردیا

ویب ڈیسک July 06, 2026
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کراچی کے علاقے ملیر الفلاح میں بابا ولایت شاہ مزار کے قریب 11 سالہ بچی کی ہلاکت کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا ہے جہاں اہلخانہ نے پولیس کے حادثے کے مؤقف کو مسترد کرتے ہوئے قتل کا الزام عائد کیا ہے۔

پولیس نے ابتدائی طور پر واقعے کو جھولے سے گرنے کا حادثہ قرار دیا تھا، تاہم اہلخانہ کا کہنا ہے کہ ان کی بچی فریدہ کو جھولے والے نے ڈنڈے کے وار کرکے قتل کیا۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بچی کے اہلخانہ نے الزام لگایا کہ فریدہ اپنی والدہ کے ساتھ مزار کے قریب موجود تھی اور اس نے جمپنگ جھولے پر ہاتھ رکھا جس پر جھولے والے نے مبینہ طور پر اس کے سر اور گردن پر ڈنڈے سے وار کیے۔

اہلخانہ کے مطابق بچی کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ گردن اور سر پر ڈنڈے لگنے کے باعث بچی کی جان گئی۔

بچی کے دادا نے دعویٰ کیا کہ محسن نامی شخص نے بچی کو ڈنڈا مارا جس کی علاقے میں پنکچر کی دکان ہے جبکہ دادی نے بھی مؤقف اختیار کیا کہ سر اور گردن پر لگنے والی چوٹیں ہی موت کی وجہ بنیں۔

اہلخانہ نے مزید الزام عائد کیا کہ واقعے کے بعد ہم نے پولیس کو بیان دیا جس پر دو افراد گھر میں آئے، خواتین پر تشدد کیا اور پستول کے بٹ مار کر زخمی کر دیا۔

اہلخانہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، لیکن تاحال نہ کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کرکے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔

دوسری جانب پولیس کی جانب سے ان الزامات پر تاحال باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔
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